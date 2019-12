Cavani Atletico | c’è l’accordo | il “Matador” verso Madrid

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 23 dicembre 2019), c’è l’accordo tra le parti: il “Matador”i colchoneros al termine della sua esperienza col Psgall’. Dopo tante parole, ecco anche i fatti. Come riporta Gianluca Di Marzio, infatti, il Matador avrebbe raggiunto un’intesa con i colchoneros per trasferirsi in biancorosso al termine della sua esperienza al Psg. Con i parigini, infatti, l’attaccante uruguaiano ha un contratto in scadenza nel 2020 che non verrà rinnovato. Ancora da definire, però, se il movimento di mercato si registrerà in estate o se ci siano margini per il trasferimento già a gennaio. Leggi su Calcionews24.com

