Caterina Balivo a Vieni da me | “Ho litigato con Elena Santarelli”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di lunedì 23 dicembre 2019)da me,racconta: “HoconSantarelli per un provino” E’ andato in onda anche oggi, lunedì 23 dicembre 2019,da me, il programma condotto da, su Rai1 da due stagioni. E proprio nell’appuntamento di oggi la conduttrice ha raccontato un piccolo aneddoto, rivelando di aver, in passato, conSantarelli, a causa di un provino. Il tutto è avvenuto durante l’intervista di Ficarra e Picone, arrivati in studio per presentare il loro nuovo film dal titolo ‘Il primo Natale’. Una volta ho fatto anch’io un provino, ma non mi hanno presa ovviamente. Eravamo io edSantarelli… e con lei ho anchequella volta! ha infatti confessato, mentre Ficarra e Picone hanno ironizzato asserendo: “Era gente di cattivo gusto quella che ti ha fatto il ...

telegnocca : la Dea Cate è talmente stilosa che lascia sempre il segno @caterinabalivo - zazoomnews : ‘Ci siamo divisi per…’: Caterina Balivo rompe il silenzio sul marito Guido Maria Brera - #siamo #divisi #per…’:… - ignotoale75 : RT @MauryKostanzo: “Come ti vedi da grande?” - In uno studio tv a parlare di gatti con Caterina Balivo. #vienidame -