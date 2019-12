Caso Dj Fabo | oggi la sentenza su Marco Cappato

Leggi la notizia su newsmondo

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Dj,, processo a. Gli atti erano stati trasmessi alla Consulta, precedentemente chiamata a deliberare sulla legittimità costituzionale del reato di aiuto al suicidio. MILANO – Arriva alla conclusione illegato alla morte di Dj. Il processo controha attirato e sta attirando grande attenzione mediatica perché potrebbe creare un precedente non da poco in Italia, dove l’eutanasia continua a dividere milioni di persone. Fonte foto: https://www.facebook.com/associazionecoscioni L’accusa controNel corso dell’ultima udienza i pm avevano chiesto l’assoluzione per, il tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni che si è mosso in prima persona per organizzare il suicidio assistito di Fabio Antoniani (Dj).era stato in precedenza accusato per aver rafforzato in Fabio il ...

HuffPostItalia : 'Il fatto non sussiste'. Pm chiede assoluzione per Cappato sul caso dj Fabo - alexarmuzzi : RT @HuffPostItalia: 'Il fatto non sussiste'. Pm chiede assoluzione per Cappato sul caso dj Fabo - enrica_emme : RT @HuffPostItalia: 'Il fatto non sussiste'. Pm chiede assoluzione per Cappato sul caso dj Fabo -