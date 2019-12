Casapound, mazzata per i funzionari che non hanno chiesto l’affitto: la Corte dei conti vuole 4,5 milioni di danni (Di lunedì 23 dicembre 2019) Un danno erariale da 4,5 milioni di euro. Tanto potrebbero essere costretti a pagare i funzionari che non hanno agiti nei confronti dell’organizzazione di estrema destra Casapound. Secondo i giudici erariali, otto persone negli ultimi quindici anni non hanno mai preso provvediment per fare in mondo che fosse saldato l’affitto del palazzo occupato in via Napoleone III, a Roma, principale sede dell’organizzazione. Il danno erariale è, appunto, di 4,5 milioni di euro. A rispondere per omessa disponibilità del bene e mancata riscossione dei canoni dovranno essere dirigenti e funzionari dell’Agenzia del Demanio e del Miur, proprietario dell’immobile. La citazione a giudizio è stata depositata oggi, 23 dicembre e l’udienza è stata fissata al 21 aprile 2020. Leggi anche: Casapound, torna online la pagina ufficiale. Da Facebook studiano le prossime mosse: ...

Leggi la notizia su open.online

Casapound mazzata Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Casapound mazzata