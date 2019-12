CasaPound | 8 dirigenti del Ministero a giudizio” “Danno da 4 | 5 milioni di euro per

Leggi la notizia su roma.fanpage

(Di lunedì 23 dicembre 2019) La procura della Corte dei Conti ha chiamato a rispondere otto funzionari del Miur e dell'Agenzia del Demanio della mancata riscossione di un'indennità di occupazione, da parte del movimento di estrema destra e delle famiglie che si trovano nell'edificio di proprietà pubblica in via Napoleone III.

