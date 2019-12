Cargo incagliato in Sardegna | Costa | “Controllo minuto per minuto”

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 23 dicembre 2019) La reazione operativa per mettere in sicurezza ambientale ilitaliano Cdry Blue da parte del ministro dell’Ambiente Sergionon si fa attendere. Le condizioni della nave mercantile, incagliatasi ieri a sud della, sono monitorateperda uomini e mezzi messi in campo dalla Guardia Costiera di Cagliari. Lo rende noto il ministero dell’Ambiente in un comunicato. Dopo aver salvato i 12 membri dell’equipaggio, sono in corso i controlli nell’ambito delle operazioni di disincaglio e contenimento degli idrocarburi presenti a bordo della Cdry Blue. Il Reparto Ambientale Marino in collaborazione con la Centrale Operativa del Comando Generale della Guardia Costiera, si legge ancora nel comunicato, informanontemente il ministrosugli esiti delle attivita’ operative e continuano a pattugliare gli specchi acquei dove ...

