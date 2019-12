Captain Tsubasa | Holly e Benji tornano su Italia 1 con il titolo orginale dal 23 dicembre

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di lunedì 23 dicembre 2019)su1 con il nome didal 23alle 13:45 Alzi la mano chi conosce, meglio il. Forse saranno pochi ad alzarla, ma se diciamoil calciatore dei cartoni animati sicuramente le mani alzate saranno di più.è infatti iloriginale dell’anime conosciuto income, perchèera proprio il nome originale di. econ il nome ditorna su1 con nuovi episodi da lunedì 23alle 13:45. Trasmessa da oltre 40 reti televisive in tutta Europa e dalle principali emittenti mondiali, la serie calcistica fra le più amate al mondo, nasce come manga nel 1981. Capitanè divenuto l’idolo di un’intera generazione in oltre trent’anni di successi. La determinazione diOozora, l’amatissimo protagonista noto ...

