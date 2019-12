Cappato assolto | Salvini | “Suicidio di Stato ultima delle opzioni”

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Dopo l’assoluzione di Marcoa commentare la sentenza è anche il leader della Lega Matteo: “Sono uso leggere le sentenze prima di commentarle, sia quando riguardano gli altri che quando riguardano me”., le dichiarazioni diIl segretario della Lega a margine dell’incontro in Confcommercio ha preso tempo: “Leggerò il perché e il per come. Io comunque intendo la mia attività politica per garantire il diritto alla vita, non il diritto alla morte, quindi per potenziare tutte quelle strutture che aiutano chi soffre a non soffrire o soffrire di meno e il suicidio dicosì come la droga disecondo me sono l’ultime opzioni“. L’assoluzione Marcodella Corte d’Assise di Milano, dopo la decisione già presa dalla Consulta: “Perché il fatto non sussiste”. ...

lauraboldrini : Viene a sapere della morte della mamma durante l’udienza in cui era accusato di “aiuto al suicidio” per il caso… - marcofurfaro : Una bella notizia: Marco #Cappato assolto perché il fatto non sussiste. Grazie a Marco e alla sua umanità. Ora spet… - pietroraffa : Marco #Cappato assolto perché 'il fatto non sussiste'. La sua battaglia per la libertà di scelta di #DjFabo (e di… -