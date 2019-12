Cappato assolto perché il fatto non sussiste L’esponente radicale era accusato di aiuto

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Come previsto il processo contro l’esponenteMarcodial suicidio per aver accompagnato Fabiano Antoniani, noto come dj Fabo, a morire in Svizzera nel febbraio 2017, si è concluso con una assoluzione con la formula ‘ilnon’. La sentenza è arrivata oggi a Milano dopo la sospensione per la decisone della Consulta sul fine vita. La difesa diaveva sollecitato la sua assoluzione chiedendo alla Corte d’Assise di Milano di fare “un passo avanti” e di avere “coraggio giuridico”. La sentenza della Corte costituzionale al “principio di sacralità della vita (…) sostituisce la tutela della fragilità umana” aveva detto il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano nella requisitoria di questa mattina durante la quale ha spiegando che nel caso di dj Fabo ricorrono tutti e 4 i ...

fanpage : Processo fine vita, assolto Marco Cappato per la morte di Dj Fabo - Agenzia_Ansa : #Finevita: assolto Marco #Cappato, 'il fatto non sussiste' #ANSA - Corriere : Marco Cappato assolto per la morte di dj Fabo: «Il fatto non sussiste». Il pm: giornata... -