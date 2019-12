Cappato assolto per caso Dj Fabo | Salvini | “Il suicidio di Stato è l’ultima delle opzioni”

Leggi la notizia su fanpage

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Matteoha commentato così l'assoluzione di Marco, che era accusato di aiuto alnella vicenda di Dj: "Leggerò il perché e il per come. Io comunque intendo la mia attività politica per garantire il diritto alla vita, non il diritto alla morte, ildicosì come la droga disecondo me sono l'ultimaultime opzioni".

lauraboldrini : Viene a sapere della morte della mamma durante l’udienza in cui era accusato di “aiuto al suicidio” per il caso… - pietroraffa : Marco #Cappato assolto perché 'il fatto non sussiste'. La sua battaglia per la libertà di scelta di #DjFabo (e di… - TgLa7 : Fine vita: assolto Marco #Cappato, 'il fatto non sussiste' -