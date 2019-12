Calendario Serie A basket 26 dicembre | orari | programma | tv e streaming delle partite di

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Si gioca anche a Santo Stefano inA, per una quindicesima giornata che prevede in poche ore sei dei suoi otto incontri. Si comincia da Pesaro, con la VL che è ancora alla ricerca della sua prima vittoria e alla Vitifrigo Arena riceve Cantù alle 17:30. Varese, in un derby cromatico biancorosso, affronta Pistoia alle 18, mentre i Campioni d’Italia della Reyer Venezia ricevono la Virtus Roma in un match dai molti significati di classifica. Brescia, alle 20, cerca di difendere le mura del PalaLeonessa, dove arriva Cremona per una battaglia che sa tanto di Coppa Italia. Brindisi, alle 20:30, incontra Reggio Emilia in un altro incontro dove la classifica corta può creare tante differenze. Chiudono la giornata Trento e Trieste, con una sfida che ad oggi guarda più verso la bassa classifica che verso quella alta. Di seguito ilcompletodi giovedì 26 ...

