Calendario Premier League 2019 2020 | tutte le giornate del torneo inglese

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Ildella: date, composizione, risultati e classifiche delle 38del massimo campionatoIl Manchester City di Pep Guardiola si è aggiudicato la2018/e già prende forma il nuovo campionato. La mattina di giovedì 13 giugno, nella sede della Football Association, è stato infatti sorteggiato il. Il nuovo campionato sarà il 121° della storia e il 27° con la denominazione attuale, prenderà il via venerdì 9 agosto con la sfida fra i campioni d’Europa del Liverpool e il Norwich City neopromosso. Le date e il Boxing Day La prima giornata dellasi giocherà nel weekend fra il 9 e l’11 agosto, mentre ilsi concluderà sabato 17 maggio. Come da tradizione, una giornata disi disputerà il giorno di Santo Stefano il 26 ...

zazoomnews : City l’ironia di Guardiola: «Premier League grazie per il calendario…» - #l’ironia #Guardiola: #«Premier - iviaggidispeedy : Manchester City, Guardiola alla Premier League: 'Grazie per il calendario...' - sportli26181512 : Manchester City, Guardiola alla #PremierLeague: 'Grazie per il calendario...': Lettera del tecnico spagnolo alla le… -