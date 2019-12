Calendario pensioni 2020 Inps | banca e Posta | ecco i giorni dei pagamenti

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di lunedì 23 dicembre 2019)deiL’con la circolare n. 147 dell’11/12/2019 ha reso note una serie di informazioni relative agli assegnistici. La circolare avente ad oggetto “Rinnovo delle, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno” come esplicitato nello stesso sommario descrive “i criteri e le modalità applicative della rivalutazione dellee delle prestazioni assistenziali, e l’imzione dei relativi, nonché le modalità gestionali delle prestazioni di accompagnamento a pensione per l’anno”., come cambia Una delle informazioni che più di altre interessa i pensionati è la data di pagamento della pensione. Come sappiamo, e avendolo già passato in rassegna per l’anno 2019, il ...

infoitinterno : Pensioni 2020, ecco il calendario Inps - disabilitavarie : RT @Disabili_com: Quando vengono pagate pensioni di invalidità, accompagnamento e assegni invalidi (calendario 2020): - Disabili_com : Quando vengono pagate pensioni di invalidità, accompagnamento e assegni invalidi (calendario 2020):… -