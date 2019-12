Calciomercato Roma | come vice Kolarov spunta Kolasinac

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Laè alla ricerca di unper far rifiatare il serbo e garantire qualità sulla fascia:il nome diLaè alla ricerca di un. Fonseca vuole un’alternativa di qualità per far rifiatare il serbo e, secondo quanto riportato da Sky Sport, il primo nome sulla lista sarebbe Sead. Anche il Napoli è sul giocatore di proprietà dell’Arsenal ma i giocatori sarebbero disposti ad aspettare giugno per completare l’operazione. Leggi su Calcionews24.com

