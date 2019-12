Calciomercato | rivoluzione Milan | i nomi per la difesa della Fiorentina | primo acquisto

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 23 dicembre 2019)– Manca poco più di una settimana all’apertura ufficialesessione invernale di. Molti i club che interverranno per trovare rinforzi. Sicuramente tra questi ci saranno il Genoa, ultimo in classifica, la, stagione sotto le aspettative per i viola, e il, delusione del campionato.– I rossoneri lavorano su due fronti: acquisti e cessioni. Per finanziare alcune operazioni servono dei sacrifici. A partire saranno Paquetà, trattativa ben avviata col Psg sulla base di 30-35 milioni, Borini. Occhio anche alle situazioni Conti, Donnarumma e Piatek. In entrata c’è Todibo. Il difensore centrale del Barcellona sembra essere ad un passo dai rossoneri. Altro nome per il futuroè quello di Becir Omeragic, 17enne difensore centrale svizzero che milita in patria con lo Zurigo. Di lui si dice un ...

