Calciomercato Juventus | svolta Rabiot | Sarri ha deciso | ora cambia tutto!

(Di lunedì 23 dicembre 2019)- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, lapotrebbe decidere di spingere il piede sull’acceleratore per aggiudicarsi una nuova mezz’ala. Un nuovo centrocampista che prenderà il posto di Emre Can, ormai destinato alla cessione. Il tedesco piace al PSG, società pronta a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da circa 30 milioni.punto fermo:lo rilancerà Nessuna cessione immediata per, il quale reciterà una parte d’assoluto protagonista nella seconda parte di stagione.ha così ammesso: “Sarà una delle sorprese della seconda parte di stagione”. Leggi anche:, il tecnico giustifica il ko con la Lazio: i motivi Sul tema cessioni, restano da valutare anche il futuro di Perin e Pjaca. Una doppia cessione che potrebbe permettere ...

Leggi la notizia su juvedipendenza

GoalItalia : Mandzukic ad un passo dall’approdo in Qatar: spuntano anche le immagini che lo avvicinano all’Al Duhail ???? [… - romeoagresti : #Juventus-#Genoa: società al lavoro per chiudere l’operazione #Perin in prestito ?????? ?? - forumJuventus : ?? Perin verso il ritorno al Genoa ?? Parti al lavoro per un prestito con diritto di riscatto ??… -