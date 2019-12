Calciomercato Fiorentina | attaccante cercasi | occhi puntati in Premier League

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 23 dicembre 2019), viola attivi sul mercato per rinforzare la rosa soprattutto per quanto riguarda l’attacco e il centrocampo Momento buio per ladi Commisso che ha chiuso l’anno in modo molto negativo con la sonora sconfitta inflitta dalla Roma per 4-1. A gennaio sarà necessario intervenire sul mercato se si vuole risalire la china. Come riporta La Gazzetta dello Sport i viola sono al lavoro per cercare, in particolare, un. Piace molto Cutrone che sarebbe gradito sia a Iachini che a Di Biagio, i due principali candidati per la panchina. Sfumata invece la suggestione che portava a Mandzukic. Per quanto riguarda il centrocampo, invece, piace l’ex Sampdoria Praet. Leggi su Calcionews24.com

