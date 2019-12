Calciomercato Cagliari | il presidente Giulini spaventa i tifosi sul futuro di Nainggolan

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 23 dicembre 2019) “Ildi? Vedremo a marzo e aprile, anche se è un giocatore dell’Inter di grande valore che si sta rilanciando. Purtroppo in questo momento credo solo che stiamo facendo un favore all’Inter, vedo molto difficilmente una operazione per la prossima stagione, indipendentemente da tutto”. Ildel, Tommasosardi suldel calciatore belga, vero protagonista quest’anno della stagione rossoblu. “Stiamo vivendo questi primi mesi con soddisfazione – prosegueai microfoni di “Radio Anch’io Sport” su Rai Radio1 – lui è molto contento di essere tornato a, siamo contenti anche noi, è un leader in campo e non solo per le sue giocate”.L'articolo, ilsuldisembra ...

