Calciomercato 23 dicembre | il Milan non molla Ibrahimovic Scambio Politano-Llorente | si

Leggi la notizia su serieanews

(Di lunedì 23 dicembre 2019)23- Archiviata la prima parte di stagione, il mercato si prepara ad entrare nel vivo in vista dell’imminente sessione di gennaio. Affari, trattative e nuovi scenari. JUVENTUS– Ormai certo l’addio di Mandzukic. Manca solamente l’ufficialità del suo passaggio in Qatar. La Juventus riceverà circa 5,5 milioni di euro. Caccia anche ad un nuova … L'articolo23: ilnon, si può fare proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A,, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....

DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, le ultime sulla trattativa per #Vidal - Fprime86 : RT @DiMarzio: #Inter, #Vidal parla del suo futuro ?? - Yuro_23 : RT @DiMarzio: #Inter, #Vidal parla del suo futuro ?? -