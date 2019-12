Calcio | la Fiorentina ha scelto Beppe Iachini per la panchina al posto dell’esonerato

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Si attende solo il comunicato ufficiale, ma saràa sedere sulladellae ad essere il nuovo allenatore della compagine gigliata. Dopo la sconfitta contro la Roma, la società viola ha deciso di esonerare, come è noto, Vincenzo Montella. La scelta dell’ex tecnico di Sassuolo e di Empoli si giustifica per la grande esperienza del 55enne nativo di Ascoli Piceno. Un tecnico pratico, di grande personalità, che spera di risollevare la formazione toscana, dopo gli ultimi risultati deludenti. La, inizialmente, aveva anche pensato ad un profilo straniero, ovvero quello del francese Laurent Blanc, ma poi si è optato per la soluzione “”, grande conoscitore della realtà del nostro campionato. giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ...

Gazzetta_it : Poker alla #Fiorentina, allenamenti sold out e tifosi entusiasti, a #Roma si torna a sognare: 'È l'anno buono?'… - Gazzetta_it : Il piccolo tifoso dell'#Inter esulta, i tifosi viola lo offendono. La #Satta non ci sta: 'Vergognatevi'… - sportli26181512 : Serie A, le migliori giocate della 17^ giornata: Un passaggio di petto di Cristiano Ronaldo, due trovate geniali di… -