Calcio | cori razzisti contro Antonio Rüdiger nel corso di Tottenham-Chelsea Aperta

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Non è certo una sorpresa: la problematica del razzismo negli stadi non è un fenomeno tipicamente italiano. Lo dimostra quanto accaduto neldel derby londinese tra, vinto dai Blues 2-0. Dopo un contrasto di gioco trae il coreano Son, che ha portato all’espulsione del calciatore degli Spurs, sono arrivati dagli spalti dei versi che imitavano delle scimmie, rivoli al calciatore tedesco. L’arbitro ha deciso di interrompere il match e in tre circostanze lo speaker ha annunciato che questi comportamenti avrebbero messo in pericolo la prosecuzione del confronto. Il gioco alla fine è ripreso ed è stataun’indagine dalla autorità competenti per risalire all’identità degli autori dell’atto razzista. giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

