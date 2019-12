Calabria | rinvio a giudizio per il governatore Oliverio È accusato di peculato

Leggi la notizia su open.online

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Nell’ambito dell’inchiesta che riguarda le presunte irregolarità nell’uso di fondi per la promozione del turismo, la Procura della Repubblica di Catanzaro ha chiesto ildel presidente della regioneMario. Stessa sorte per Mauro Luchetti, legale rappresentante della Hdrà, società romana che si occupa di comunicazione e organizzazione di eventi e per l’ex parlamentare del Pd Ferdinando Aiello e per il quale è stato chiesto il processo. L’accusa è. L’udienza dal gup è stata fissata per il 25 febbraio 2020. Proprio ieri era stata data la notizia – appresa da fonti del Pd calabrese – secondo cui Mariopotrebbe non presentarsi come candidato alle regionali per una riconferma a. «Tutte le forze che in questi mesi assieme a me hanno lavorato in tal senso, con generosità e ...

