Calabria | il governatore Mario Oliverio rinviato a giudizio

(Di lunedì 23 dicembre 2019)indagato per peculato. La Guardia di Finanza ha sequestrato beni aldellaper quasi 100mila euro. CATANZARO –indagato per peculato. La Guardia di Finanza con un blitz nella giornata di lunedì 5 agosto 2019 ha sequestrato all’ormai exdellabeni per quasi 100mila euro. Il provvedimento riguarda ancheLuchetti, legale rappresentante della Hdrà. Alla conclusione dell’inchiesta la Procura ha deciso di rinviare al’esponente del PD. L’indagine Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti,ha utilizzato oltre 95mila euro di fondi pubblici che erano destinati alla promozione turistica della Regionema in realtà utilizzati per finanziare un evento giornalistico con finalità privatistiche di promozione politica. “La cifra – precisa ...

