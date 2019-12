Calabria | chiesto il processo per il presidente della regione Oliverio Contestato il

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Nuovi guai giudiziari per Mario, per il quale la Procura di Catanzaro hail rinvio a giudizio. La richiesta arriva nell’ambito dell’inchiesta su presunte irregolarità nell’uso di fondi per la promozione del turismo. L’indagine è relativa alle risorse utilizzate per finanziare, nel luglio 2018, un’iniziativa a Spoleto, a margine del Festival dei Due Mondi, che secondo l’accusa avrebbe perseguito finalità privatistiche di promozione politica dello stessoilanche per Mauro Luchetti, legale rappresentante“Hdrà”, società romana che si occupa di comunicazione e organizzazione di eventi, e per l’ex parlamentare del Pd Ferdinando Aiello. L’accusa è peculato. La convocazione davanti al giudice dell’udienza preliminare è stata fissata per il 25 febbraio 2020. L’evento ...

carlosibilia : 'Ndrangheta, arresti anche oggi, tra cui l' Assessore regionale in #Piemonte #Rosso. Avrebbe chiesto voti ai clan p… - sadefenza : Procura chiede processo per il governatore della Calabria CATANZARO, 23 DIC – La Procura della Repubblica di Catan… - AfacciaA : RT @Teo__Visma: Personalmente non reputo sbagliato che #Calabria abbia festeggiato il suo compleanno ieri sera e che fosse felice di farlo.… -