Bussetti | false missioni e trasferte per motivi privati | dovrà restituire 24mila euro di

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tre mesi di diaria a cui non avrebbe avuto diritto, ma che ha incassato comunque. Quarantaquattro viaggi rimborsati come “impegni istituzionali” ma che in realtà erano appuntamenti, visite alle figlie o week-end con la compagna. L’ex ministro dell’Istruzione Marcodeveallo Statoimpropriamente utilizzati in quindici mesi: lo rivela Repubblica, che a ottobre aveva già pubblicato un primo articolo sul caso rimborsi dell’ex ministro leghista. Un mese dopo, aè arrivata una lettera del dirigente del VI Ufficio del ministero, il responsabile del Monitoraggio dei flussi finanziari, che ha chiesto “chiarimenti sulla documentazione giustificativa pereffettuate dal mese di giugno 2018 a settembre 2019”. L’ufficio contesta aun terzo dei rimborsi: 44 su 147. In ...

