Buone Feste 2019! Significato | simboli e tradizioni della Vigilia di Natale | come si

(Di martedì 24 dicembre 2019) Ladi, il giorno che precede il, una delle principali festività del mondo cristiano: cade il 24 dicembre (per le Chiese che continuano ad adottare il Calendario Giuliano, a causa dello sfasamento dello stesso rispetto al Calendario Gregoriano, ladisi celebra 13 giorni dopo, il 6 gennaio). Il giornodiha una forte valenzaca in quanto si celebra la nascita di Gesù, in una grotta di Betlemme, nella Giudea, regionePalestina. Per il fedele, la Veglia notturnaserve da transito verso il misteronascita del Dio che si fa uomo ed entra nella storia dell’umanità. Per l’anno liturgicoChiesa cattolica, ladiè l’ultimo giorno dell’Avvento ed è anche l’ultimo dei nove giorni ferialicosiddetta Novena di, nonché il primo del tempo di. Nella celebrazione ...

