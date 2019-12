Buone Feste 2019 e Buona Vigilia di Natale! IMMAGINI | GIF | VIDEO | FRASI e CITAZIONI per

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 24 dicembre 2019) “di Natale” e ““! E’ giunto il momento di fare gli auguri alle persone a cui teniamo! Per l’occasione, proponiamo nella gallery tantee gif, di seguitoper augurare una serena e felicedi Nataledipiù simpatici e significativi per gli auguri didiLee lepiù significative per gli auguri diL'articolodi, GIF,per gli auguri su Facebook e WhatsApp Meteo Web.

MarroneEmma : Questa è la felicità. Buone feste da parte di tutti noi ???? rosariomarrone maria_marchese53 checcomarrone clarissaqd - lorenzojova : #jovabeachparty è stato l’avvenimento live con più persone in tutto il 2019! (il tour complessivo con più gente e L… - ItalianNavy : Dalla grande famiglia della #MarinaMilitare, i nostri migliori #Auguri! Buone Feste e Buon 2020… #NoiSiamolaMarina… -