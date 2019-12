Box Office USA 22 dicembre | in testa ovviamente Star Wars ma lontano dai predecessori

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di lunedì 23 dicembre 2019) BoxUSA 22indisastro Cats BoxUSA – Primo posto quasi inevitabile per: Episodio IX L’ascesa di Skywalker ma i 175 milioni al botteghino sono inferiori ai 247 d’esordio del Risveglio della Forza nel 2015 e de Gli Ultimi Jedi del 2017. Nel mondo è già arrivata a 373 milioni condizionato dallo scarso risultato della Cina. Malissimo Cats un film costato 100 milioni, stroncato dalla critica e con un incasso da 6,5 milioni. Addirittura Universal ha mandato nelle sale una nuova copia con effetti speciali migliorati dopo il massacro. Cresce Bombshell dopo l’aumento delle sale, male Clint Eastwood sotto i 10 milioni con Richard Jewell. Clicca qui per il BoxItalia BoxUSA weekend – I dati 22: Episodio IX – L’ascesa di Skywalker (USA Diseny) in sala in Italia di J.J. ...

