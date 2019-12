Box Office Mondiale 2019 | Frozen 2 supera il miliardo di dollari

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Box– I film più visti al cinema in tutto il mondo Un nuovo anno è appena iniziato e con esso la classifica parziale del Boxdei film che hanno incassato maggiormente. In prima posizione troviamo, infrangendo ogni record, Avengers: Endgame, seguita da Il Re Leone e Spider-Man: Far From Home. Da segnalare che nella Top 20 ci sono pellicole provenienti non solo dagli Stati Uniti, ma sono presenti film coreani, giapponesi, cinesi e inglesi. Clicca qui per conoscere i film che hanno incassato di più nel 2018 Aggiornamento 23 dicembre:2 si arrampica fino al quinto postondo Toy Story con 1,1 miliardi di. Al primo weekend Star Wars Episodio IX raggiunge il 21° posto con 373 milioni, a breve inizierà a scalare posizioni nella Top 20 globale. Aggiornamento 16 dicembre:ildi ...

