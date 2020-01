Box Office Italia weekend 20 dicembre 2019: Pinocchio in vantaggio, Il Primo Natale raggiunge 6 milioni, ottimo esordio per la Dea Fortuna (Di lunedì 23 dicembre 2019) Pinocchio in vantaggio negli incassi settimanali, Ficarra e Picone verso la vittoria del film Italiano di Natale 2019 AGGIORNAMENTO - IL Primo Natale FILM ItaliaNO DEL 2019 (LEGGI QUI)Discutevamo qui sulla sfida a 3 per eleggere il film Italiano di Natale 2019. Pinocchio, Il Primo Natale o la Dea Fortuna? Sicuramente siamo di fronte a 3 ottimi incassi. L’Immortale, uscito a inizio mese, è stato un film rivelazione per il cinema Italiano. Il pubblico dà ragione a Marco D’Amore con un riscontro di € 6.000.000. Lo spin-off di Gomorra ha incassato questa settimana altri € 307.000. Il Primo Natale di Ficarra e Picone, in sala da settimana scorsa, rimane solidamente in testa con € 6.200.000 e un incasso settimanale di € 2.000.000. Esordio vincente per “Pinocchio”. Il film di Matteo Garrone raggiunge in questo weekend €2.655.000 al Box Office Italia. Nello stesso giorno ... Leggi la notizia su spettacoloitaliano

