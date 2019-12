Box Office Italia 22 dicembre | Star Wars in testa | seguito da Pinocchio

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Box22resiste all’assalto diBox– Oltre 5 milioni incassati indaEpisodio IX L’ascesa di Skywalker, ma beneche arriva a 2,6 totali, regge ancora Il Primo Natale di Ficarra e Picone arrivando a 6,1 milioni complessivi. Ferzan Ozpetek conquista 1,4 milioni con La Dea Fortuna. Complessivamente al botteghino si registra un +35% rispetto allo scorso anno e il vantaggio complessivo è addirittura un +15%. Frozen intanto scende sotto il milione ma supera i 16, quarto miglior incasso dell’anno. Bene Cena con Delitto e L’Immortale che ha raggiunto i 5,5 milioni. Clicca qui per il BoxMondiale Box– I dati 15/12: Episodio IX – L’ascesa di Skywalker (USA Diseny) in sala indi J.J. Abrams we. 4.101.661 €(tot. ...

