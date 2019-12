Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 dicembre 2019) “Mi sembra giusto aiutare il Sud altrimenti straripano come l’Africa”. C’è da dire che a Umbertoil dono della sintesi non è mai venuto meno: in 11 parole, articoli e particelle comprese, il redivivo senatore condensa un trentennio di leghismo e tutta la sua retorica. Così come c’è da ammettere che nemmeno la capacità di prendersi titoli e scena pare sfiorita dal letargo, più o meno volontario. Certo, nell’occasioneè agevolato dal silenzio della controparte Salvini, che appollaiato tace – e acconsente? – salvo poi scuotersi e rinvigorirsi su Facebook. Ma è troppo tardi. Ormai quegli stessi social, o almeno i suoi account meridionali, non parlano che del Senatùr: sono risentiti, sono offesi, sono indignati. Ed è la peggiore delle indignazioni possibili. Perché ciò che ha dato fastidio a tanti, a mio avviso a troppi, è semplicemente l’essere statiti agli ...

fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'AIUTIAMOLI A CASA LORO' 'Il problema sta nel principio di superiorità. Che va bene se noi lo applichiamo ad altri, ma se… - ilfattoblog : 'AIUTIAMOLI A CASA LORO' 'Il problema sta nel principio di superiorità. Che va bene se noi lo applichiamo ad altri,… - TutteLeNotizie : Bossi paragona il Sud all’Africa e tutti si indignano. Che ipocriti -