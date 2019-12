Bonus mamma domani 2020 | cos’è e come richiederlo

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Il, o premio alla nascita, è un aiuto economico di 800 euro destinato a mamme e future mamme. Vediamo quali sono i requisiti per ottenerlo efare domanda. Cos’è ilIlè un sostegno economico una tantum (quindi corrisposto una sola volta) destinato a madri e future madri. In vigore dal 1° gennaio 2017, è stato riconfermato anche per il. L’assegno viene trattatosegue: non va in dichiarazione dei redditi, dunque è già al netto delle imposte; viene corrisposto in un’unica soluzione; ammonta a 800 per ciascun figlio, dunque ad esempio in caso di parto gemellare lapercepirà 1.600 euro. L’importo spettante può essere pagatosegue: bonifico domiciliato presso ufficio postale; bonifico su conto corrente bancario; accredito su libretto postale; bonifico su conto corrente ...

maporcamiseria_ : @Biancanevermind Con la mano sul cuore, “Mamma, ho perso l’aereo” e “Mamma ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a N… - FercyJackson : @grsmtt2 @MattBest__ CHE C-U-L-O!!!!!! Io il bonus l'ho usato per libri e libri dell'università. Arrivavano così ta… -