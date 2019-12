BMW C Evolution e scooter sharing a Barcellona | ecco come funziona

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di lunedì 23 dicembre 2019) BMW CBMW CDa una collaborazione tra BMW Motorrad e Cooltra nasce un progetto dinella città catalana di. Loal centro di questa partnership sarebbe il modello C, non esattamente l’ultimo arrivato. Il motoveicolo ha alle spalle già cinque anni di onorato servizio e potrebbe presto essere la punta di diamante di questo ride. Andiamo a vedere tutti i dettagli di questa iniziativa e da dove prende le mosse. BMW C: un fulgido esempio dieconomy? Non solo ridema ancheeconomy. L’iniziativa congiunta vede la presenza anche di alphabet (società di fleet managment che opera anche in Italia). A cosa serve questo tipo di? Innanzitutto a cambiare il concetto di mobilità ...

ste_panzeri : Debutto a Barcellona di un servizio di #scooter #sharing pensato per spostamenti urbani più lunghi e veloci grazie… - BramucciMatteo : RT @vaielettrico: Mai provato uno scooterone elettrico? Puoi farlo a #barcellona, dove la #BMW offre il suo C Evolution a noleggio, prenota… - ZPeppem : RT @vaielettrico: Mai provato uno scooterone elettrico? Puoi farlo a #barcellona, dove la #BMW offre il suo C Evolution a noleggio, prenota… -