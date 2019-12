Blackout paralizza Malta: Paese bloccato, telefoni in tilt (Di lunedì 23 dicembre 2019) Un Blackout elettrico generale ha colpito Malta dalle 07:30 circa di oggi. Si tratta del secondo caso in circa un mese: l’ultima volta era accaduto a fine novembre, ed in quell’occasione EneMalta aveva comunicato che il problema era dovuto al lato italiano dell’interconnessione con l’Italia. Oggi la società elettrica ha spiegato che suoi tecnici sono al lavoro “per individuare le ragioni” del guasto. Ogni attività nel Paese è ferma: molti negozi e bar sono chiusi, problemi anche alle comunicazioni telefoniche e cellulari.L'articolo Blackout paralizza Malta: Paese bloccato, telefoni in tilt Meteo Web.

