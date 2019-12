Bimbo piange troppo | lo scuote e finisce in coma | mamma indagata

Scuote troppo forte il figlioletto che piange : Bimbo di 5 mesi in coma. “Ero disperata” : Una madre di 29 anni, originaria della provincia di Vicenza e residente a Mestrino (Padova), è indagata per lesioni gravissime aggravate nei confronti del figlio di cinque mesi , ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Padova. "Forse l'ho cullato troppo forte ..." si sarebbe giustificata.Continua a leggere

Il Bimbo che piange : Fare da babysitter a un bambino di 8 mesi che piange può mettere alla prova anche la persona più calma del mondo. Se poi ad occuparsi del piccolo è una nonna, possiamo essere certi che una soluzione la troverà. Come previsto, la nonna trovò presto un modo per calmare la sua nipotina che piange va. Il bambino era molto infelice e incapace di essere consolato. Fu allora che la nonna raccolse la cucciola di Schnauzer più adorabile e la mise ...

Bimbo di tre mesi arriva piangendo a dirotto! Ma le infermiere presenti si mettono lo smalto : L'episodio nel reparto di pediatria di un ospedale della Campania, dove una madre ha ripreso il comportamento non professionale del personale sanitario. La negligenza in un ospedale della Campania, quello di Nola, dove la stessa madre del piccolo di appena sei mesi ha ripreso il comportamento non professionale di quel personale sanitario, che ignora in toto il pianto disperato del Bimbo e prosegue menefreghista con la manicure.-- Il video di ...