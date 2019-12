Bimba di 10 anni travolta da un’ambulanza | le sue condizioni sono critiche

Leggi la notizia su viagginews

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Una bambina di 10è statada un’ambulanza mentre si trovava in strada. Portata in ospedale, la piccola lotta tra la vita e la morte. Una tragedia ha colpito ieri pomeriggio una famiglia di Nottingham, Inghilterra. Intorno alle ore 18 di domenica, infatti, unadi 10si trovava nei pressi della … L'articolodi 10da un’ambulanza, le sueè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

LaStampa : E’ accaduto a Leinì, nella scuola materna privata “I Sette Nani”. La piccola è stato portata all’ospedale di Cirié. - SaraLF74 : @CDorigon Capisco cosa vuoi dire Dario. La notizia mi rende felice, ma una bimba di due anni non dovrebbe mai soffrire per una malattia. - VadoAcorrere : RT @FraBaraghini: UK, in una cartolina di Natale questa bimba di sei anni trova un messaggio con richiesta di aiuto. Arriva dalla prigione… -