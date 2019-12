Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 23 dicembre 2019) “a Shanghai”: una richiesta d’da un gulag cinese contenuta nei biglietti divenduti dal gigante britannico dei supermercati. Questa la scoperta fatta da Florence Widdicombe, bambina inglese di 6 anni che, aperta una confezione dei biglietti natalizi, si stava accingendo a scrivere gli auguri ai suoi amichetti. Ad un certo punto, la piccola si è accorta che uno dei cartoncini era già scritto e riportava un messaggio. Così ha chiesto spiegazioni ai genitori, che avevano acquistato per lei i biglietti in un supermercatodi Londra. “stranieri nel carcere di Qingpu a Shanghai.costretti a lavorare contro la nostra volontà, per favore aiutateci e denunciate il nostro caso ad un’organizzazione che difende i diritti umani”, hanno letto i genitori di Florence. ...

SkyTG24 : Bimba compra cartolina Natale, trova richiesta aiuto da carcere cinese - HuffPostItalia : Bimba compra biglietto di Natale da Tesco e trova SOS: 'Aiuto. Siamo prigionieri a Shanghai' - pbenedettamanca : 'Aiuto. Siamo prigionieri a Shanghai'. Bimba compra biglietto di Natale da Tesco e trova SOS -