(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiIl consuntivo di undi lavoro e la pianificazione delle attività da mettere in campo sono, in sintesi, i temi dell’incontro svoltosi presso la sede beneventana della, in via Torretta, e presieduto daRicciardi, coordinatore provinciale del partito di Salvini. Il dibattito si è incentrato sulle prossime elezioni regionali e sulle amministrative nei Comuni interessati al voto di primavera. “Quest’– ha spiegatoRicciardi – è stato intenso di attività che hconsentito di raggiungere risultati molto importanti. Ai presidi in piazza organizzati a Benevento e nei vari Comuni delabbiamo mantenuto un dialogo costante con i nostri concittadini. Circa tremila le firme di sostegno raccolte, che dimostrano il grande consenso al partito di Salvini. Una mobilitazione costante che ha alimentato la stesura di ...

Leggi la notizia su anteprima24

c_appendino : ? Con la votazione del Consiglio di questa sera, è stato definitivamente approvato il bilancio di previsione 2020.… - anteprima24 : ** Bilancio di fine anno per la #Lega nel Sannio: bocciature per De Luca e Mastella ** - vanda235 : @Francalidia4 @andagn Vedremo a fine stagione come sarà il bilancio cara Franca, spero ci farà ricredere per il ben… -