Biathlon | quando riparte la Coppa del Mondo? Calendario e orari dei prossimi appuntamenti

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Dopo la tappa di Annecy-Le Grand Bornand (Francia), ladeldi2019-2020 si prende una piccola pausa. Si tornerà infatti a gareggiare dal 9 gennaio, sulle nevi tradizionali di Oberhof (Germania), dove saranno in programma due sprint (maschile/femminile), due staffette (maschile/femminile) e due mass start (maschile/femminile). In buona sostanza lo spettacolo non mancherà e in casa Italia il gruppo guidato da una grande Dorothea Wierer vorrà farsi valere. “Doro” che però, prima di tornare a cimentarsi per la Sfera di Cristallo, gareggerà insieme a Lukas Hofer nella tradizionale kermesse di Gelsenkirchen (Germania) del World Team Challenger, manifestazione vinta dai due azzurri per la prima volta nella storia l’anno scorso e prevista il 28 dicembre. Un’occasione per vedere all’opera per l’ultima volta la campionessa teutonica Laura ...

