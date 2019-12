Biathlon | le percentuali al poligono degli italiani dopo Le Grand Bornand 2019 | Dorothea

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Nella terza tappa di Coppa del Mondo didisputata a Le, in Francia, la squadra italiana ha centrato in extremis il podio conWierer nella mass start, grazie ad una bella prestazione sugli sci, ma anche ad ottime serie al. La detentrice della Coppa del Mondo femminile si attesta infatti al di sopra dell’87% in stagione. Di seguito tutte le statistiche e leal tiroazzurri. LEIN COPPA DEL MONDO STATISTICHE AL– DONNE (staffette comprese) Atleta A terra In piedi Totale Sanfilippo Federica 47 61 77,05 42 66 63,64 89 127 70,08 Wierer63 72 87,50 62 71 87,32 125 143 87,41 Vittozzi Lisa 61 73 83,56 60 74 81,08 121 147 82,31 Gontier Nicole 33 48 68,75 34 51 66,67 67 99 67,68 STATISTICHE AL– UOMINI (staffette comprese) Atleta A terra In ...

