Biathlon | Le Grand Bornand 2019 | la Norvegia domina ma una coriacea Wierer tiene botta e

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Il primo spezzone della stagione/2020 delè terminato. Ad Annecy – Lesono andate in scena lo scorso fine settimana tre competizioni individuali per sesso che hanno completato il programma del trittico pre-natalizio e ora per gli atleti ci saranno tre settimane di meritato riposo, anche necessario visto l’enorme sforzo patito in questi giorni a causa delle condizioni difficili della neve. SETTORE MASCHILE La tappa transalpina, tornata nel calendario per la terza volta nella sua storia, è già stata soprannominata scherzosamente dai tifosi, fin dalla prima apparizione, “LeBoe” in riconoscimento al norvegese Johannes Bø che aveva vinto fino a questa settimana quattro prove individuali su cinque. Il ventiseienne detentore della sfera di cristallo non ha affatto rallentato il proprio ritmo e, dopo una Sprint con una ricarica di ...

