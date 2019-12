Bevono liquore al cocco a una festa di Natale e si sentono male | almeno 11 morti e 300

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Hanno bevuto unaldurante unadie poi si sono sentiti: così sono morte11 persone mentre altre 300 sono ricoverate in ospedale. Nove di loro sono in condizioni critiche. È quanto successo nelle Filippine, a Rizal, sudest di Manila, durante un evento tenutosi nel finesettimana in occasione delle festività natalizie a causa di una partita di “lambanog” – il loro tradizionaleal– che conteneva un tasso eccessivo di metanolo, come hanno accertato le autorità locali. Il metanolo è uno dei sottoprodotti della fermentazione del vino die, se non eliminato dal prodotto finale, può causare cecità e morte. A dare la notizia è il New York Times: il proprietario della distilleria presumibilmente responsabile dell’avvelenamento, Fred Rey, si è consegnato alla polizia dicendosi pronto a collaborare. Dalle indagini è ...

