Bergamo, escursionista precipita per venti metri da una parete di roccia ad Aviatico: è grave (Di lunedì 23 dicembre 2019) Mistero sull'incidente capitato a un escursionista di 60 anni, precipitato da una parete rocciosa in Val Seriana, in provincia di Bergamo. L'uomo è stato soccorso in gravi condizioni, con diversi traumi e ferite, ma cosciente. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto, anche perché non ci sono testimoni oculari. Secondo quanto riferito dall’Azienda regionale di emergenza urgenza della Lombardia, è possibile che si tratti di un atto volontario di autolesionismo.

