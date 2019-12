Bentancur squalificato | la decisione del Giudice Sportivo

Leggi la notizia su inews24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Rodrigoè stato espulso nei minuti conclusivi di Lazio-Juve, finale di Supercoppa Italiana. Pesante la squalificata comminata al centrocampista bianconero Dopo il danno anche la beffa per Rodrigo. Il centrocampista uruguaiano della Juventus è stato espulso per doppia ammonizione nei minuti di recupero della finale di Supercoppa contro la Lazio. Suo il fallo … L'articolo: ladelproviene da www.inews24.it.

forumJuventus : Ufficiale: 3 giornate di squalifica a Bentancur dopo l'espulsione in Supercoppa ?? - robibenelli : Stangata per Bentancur: squalificato per tre turni. E Sarri va in diffida - amvcpaulo : RT @forumJuventus: Ufficiale: 3 giornate di squalifica a Bentancur dopo l'espulsione in Supercoppa ?? -