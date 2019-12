Leggi la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Un malore ha colpito il sindaco diè stato“San Pio” del capoluogo sannita. L’ex

SkyTG24 : Benevento, Mastella ricoverato in terapia intensiva per malore - Laprimapagina : #Benevento Clemente #Mastella trasportato all’ospedale San Pio - blogsicilia : Malore per Clemente Mastella: ricoverato in terapia intensiva - -