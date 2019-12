Benedetta Spadaccini | “L’Ambrosiana è la prima biblioteca pubblica d’Europa”

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 23 dicembre 2019)è Dottore Aggregato con l’incarico di occuparsi della collezione di Disegni e Stampe della VenerandaAmbrosiana, fa surf quando può. (lo diciamo che sono ladonna e la persona più giovane nominata Dottore Aggregato?). Milanese di adozione e di attitudine ed infatti svolge un importante compito in una delle più significative ed importanti istituzioni milanesi. Ciao, com’è lavorare per la VenerandaAmbrosiana? Raccontaci un po’ l’ambiente dall’interno, visto da un addetto ai lavoro quali sei. Ciao Franz! Anche dall’interno l’Ambrosiana è un luogo affascinante, le sue collezioni sono incredibili. È gestita da Monsignori, riuniti nel Collegio dei Dottori al quale sono aggregata, persone di grande cultura appositamente selezionate che garantiscono una proposta culturale sempre di alto livello e che – ma non so se posso ...

notizieit : Benedetta Spadaccini: “L’Ambrosiana è la prima biblioteca pubblica d… -