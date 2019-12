Belen Rodriguez rivela | «Le immagini che pubblico sono un fermo immagine | la verità è

Leggi la notizia su urbanpost

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Fanno sognare quotidianamente milioni di uomini eppure ledinonpoi come le vediamo: arlo è la stessa argentina che, ospite a Che tempo che fa, si racconta nel suo dietro le quinte. Attesissima presenza della domenica di Fabio Fazio,ha cercato di ‘umanizzarsi’ agli occhi dei telespettatori sintonizzati ieri, domenica 22 dicembre 2019, sul programma di RaiDue. Reduce del successo di Tu Si Que Vales,si è ‘trasferita’ negli studi Rai, ormai sempre meno rivali e più flessibili con i personaggi di Mediaset., la showgirl si confessa: «Nonun successo mondiale» «L’ultima volta chestata qui mi ero lasciata da pochissimo con Stefano, – ha chiosato latornata da Fazio a distanza di tempo – ero tristissima!». Ed ora che di cose necambiate parecchie la showgirl traccia un ...

chetempochefa : - 'Alla fine hai sciolto i capelli?' - 'Alla fine ho sciolto lo chignon, perché non ero convinta.' A #CTCF c'è Bel… - BlitzQuotidiano : Che tempo che fa, Belen Rodriguez: “Cecilia? Non si sposa perché non è pronta” - sembracarnevale : Perplessa dal motivo per il quale mia zia a prima mattina mi invia storie di Belen Rodriguez, perplessa. -