Belèn Rodriguez | il lato nascosto | “Sono più comica di come mi racconto”

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Una Belen un po’ diversa dal solito è quella apparsa a Che Tempo che fa ieri sera. Per la conduttrice argentina si tratta della seconda ospitata nel programma di Fabio Fazio, ed avviene a distanza di molti anni dalla prima. Durante la chiacchierata, che si è conclusa con un divertentissimo siparietto con Luciana Littizetto, son emersi molti dettagli sulla calientissima Belen che hanno lasciato tutti a bocca aperta. Una carriera da “” Belen femme fatale? Sì, ma non sempre: è proprio laa smentire un po’ la sua stesa immagine di bellissima e intoccabile, confidandosi con Fazio ed ammettendo di avere undivertente e istrionico:abbastanza piùdimi racconto. In realtà, io sono prigioniera del mio personaggio. E continuo a fare la ‘fenomena’ “. In effetti Belen ha più volte mostrato la sua verve ironica in diversi programmiColorado, ...

chetempochefa : - 'Alla fine hai sciolto i capelli?' - 'Alla fine ho sciolto lo chignon, perché non ero convinta.' A #CTCF c'è Bel… - DanielaVitello1 : #CTCF Belen Rodriguez: 'Sono prigioniera del mio personaggio e gioco a fare la 'fenomena'' - Noovyis : (Che Tempo che Fa, la confessione di Belen Rodriguez: “Sono prigioniera del mio personaggio e continuo a fare la fe… -