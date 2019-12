Belen Rodriguez è incinta? La foto del pancino sospetto

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Sui social è spuntato uno scatto in cui– “incartata” come un regalo di Natale – sembra proprio sfoggiare un. La showgirl ha scritto un messaggio che ha fatto aumentare i dubbi dei fan, e del resto di una sua presunta gravidanza si parla ormai da mesi.? “Avete finito i regali di Natale? Io mi sono portata avanti”, ha scritto ironicanella didascalia a uno scatto provocante in cui è ritratta completamente senza veli e avvolta solo da del trasparente tulle rosso. Nello scatto sembra proprio che la bella argentina sfoggi un evidente, e del resto non ha fatto segreto lei stessa di essere tornata insieme all’ex marito Stefano De Martino anche per avere insieme a lui un altro bebè. In tanti vedendo lanon hanno potuto fare a meno di chiederle se fosse già, ...

